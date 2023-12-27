لائحة الدول الأولى باحتياطيات الذهب في 2023.. هذه مرتبة العراق

ويرى خبراء استطلعت وكالة "نوفوستي" آراءهم أن عوامل السوق كافية للحفاظ على الارتفاع الحالي لأسعار الذهب في العام 2024.وفي 4 ديسمبر الجاري تجاوز سعر المعدن الأصفر في السوق الفورية مستوى 2150 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن كان قد سجل مستوى الذروة في أغسطس 2020 مستوى 2075 دولارا.وعلق على ذلك المحلل الاقتصادي أليكسي كالاتشيف قائلا: "إذا لم يكن ما رأيناه في مطلع ديسمبر 2023 هو حالة ذعر للمضاربين ستكون الأسعار في العام 2024 قادرة على الاستقرار في نطاق 2000-2200 دولار للأونصة".وبحسب خبراء مجلس الذهب العالمي فإن مشتريات البنوك المركزية كانت أحد المحركات الأساسية لنمو السوق في العام 2023، وسط توقعات أن يظهر القطاع الرسمي زيادة كبيرة أخرى في المشتريات.ويرى المحلل في "غازبروم بنك" يفغيني غرانكين: "في السنوات المقبلة، سنشهد زيادة الاتجاهات نحو الإقليمية وزيادة التوترات الجيوسياسية. وتساهم هذه العوامل في الحفاظ على الاهتمام المتزايد بالذهب من جانب البنوك المركزية".دول صاحبة أكبر احتياطي من الأصفر الرنان:1. الولايات المتحدة - 8133.5 طن2. ألمانيا - 3352.6 طن3. إيطاليا - 2451.8 طن4. فرنسا - 2436.8 طن5. روسيا - 2332.7 طن1. السعودية - 323.1 طن2. لبنان - 286.8 طن3. الجزائر - 173.6 طن5. مصر - 126 طن