بينها "الرفيل" في العراق.. تقرير دولي يرصد أضخم المشاريع العقارية بالشرق الاوسط

كشفت الأبحاث التي أجرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، أن المملكة العربية السعودية تتصدر جدول استثمارات المشاريع في المنطقة، إذ تبلغ قيمة مشاريعها قيد التنفيذ 1.2 تريليون دولار أميركي، تليها الإمارات العربية المتحدة (300 مليار دولار)، ومصر (200 مليار دولار)، ما يعزز التزام منطقة الشرق الأوسط المستمر بالوصول إلى 160 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.أظهر تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية ارتفاع عدد السياح في الشرق الأوسط بنسبة 20 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة "كورونا" في الأشهر التسعة حتى أيلول 2023 لتصبح المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 في هذه الفترة.وتظهر أرقام نايت فرانك الأخيرة أداء سوق العقارات المصري بشكلٍ إيجابي على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، ومن المتوقع أن تنمو قيمة المشاريع العقارية التي تم إطلاقها في مصر بمعدل سنوي متوسط قدره تسعة بالمئة بين عامي 2024 و2027.بحسب التقرير، فقد تم إطلاق مشاريع عقارية سكنية بقيمة 771 مليون دولار في مصر في النصف الأول من عام 2023.ويتم تنفيذ جزء كبير من المشاريع العقارية في مصر من قِبل مطورين من القطاع الخاص، حيث تحاول البلاد تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في الاقتصاد.كما يوجد العديد من المشاريع التطويرية الضخمة في دول أخرى في الشرق الأوسط مثل العراق والكويت وعمان، ومن المتوقع أن يتم البدء بإنشاء أكثر من 100 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار دولار عام 2023.*نيوم في السعودية – 500 مليار دولار*العاصمة الإدارية الجديدة في مصر – 45 مليار دولار*الواحة في دبي – 20 مليار دولار*رؤى المدينة في السعودية – 20 مليار دولار*روشن في منطقة مكة السعودية – 9.7 مليار درهم*تطوير خليج الصليبخات في الكويت – 4.9 مليار دولار*مشروع عايدة في عمان – 4 مليارات دولار