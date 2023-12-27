شركات شحن عالمية تعلن استئناف رحلاتها في البحر الاحمر

وقالت الشركة الفرنسية في رسالة لعملائها، إن "بعض السفن عبرت البحر الأحمر"، وإنها تعتزم "زيادة تسيير سفنها عبر قناة السويس بشكل تدريجي".من جهتها، أكدت "ميرسك" أنها تعتزم "استئناف الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرة الى أن السفن ستعاود استخدام هذا الممر البحري "في أسرع وقت ممكن".وكانت شركات نقل عالمية كبرى قد أعلنت من منتصف كانون الاول، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين منع مرور السفن من وإلى إسرائيل. واستهدفت عددا من السفن التي تتعامل مع إسرائيل.وأكد الحوثيون اليمنيون أن "عملياتهم تأتي لنصرة غزة التي تشهد حربا منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدين أنها ستتواصل ما لم يتم السماح بإدخال مواد إغاثية من أغذية وأدوية الى القطاع المحاصر".ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة الى تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.ورأت شركة "ميرسك" أن تشكيل هذا التحالف "نبأ جيد لكامل قطاع" النقل البحري لأنه يتيح استئناف حركة الملاحة، الا أنها اعتبرت أن "الخطر عموما في هذه المنطقة ما زال قائما".بدورها، أكدت الشركة الفرنسية أنها "تتابع الوضع بشكل دائم، وهي على استعداد لإعادة تقييم خططها اذا تطلب الأمر".بدورهم، شدد الحوثيون الثلاثاء على استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، مجددين موقفهم "بشأن منع مرور كافة السفن الإسرائيلية".ويعد البحر الأحمر الرابط بين قناة السويس ومضيق باب المندب ممرا أساسيا للملاحة الدولية، وتمرّ عبره زهاء 20 ألف سفينة تجارية سنويا.ويفرض تفادي المرور عبر البحر الأحمر تكاليف ووقتاً إضافيين على شركات النقل، اذ تضطر إلى الاستدارة حول قارة إفريقيا للانتقال من آسيا الى أوروبا، عوضا عن عبور البحر الأحمر وقناة السويس وصولا الى المتوسط.