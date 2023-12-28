مصرف الرافدين: استئناف الدوام الجمعة والسبت لإكمال صرف الرواتب

أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، عن استئناف الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع رواتب موظفي الدولة وذلك لاستكمال انجاز عملية صرف الرواتب.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات وزيرة المالية اوعز مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين باستئناف الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع رواتب موظفي الدولة وذلك لاستكمال انجاز عملية صرف الرواتب".