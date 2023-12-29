البرلمان بانتظار جداول موازنة 2024.. استعداد لتغييرات كبيرة بالارقام

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، إن "رئاسة الوزراء لم ترسل أي كتاب بخصوص موازنة عام 2024 لغاية الآن، ولكن بشكل عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسبة العجز المتحقق في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسب قرار أوبك"، مبيناً أنه "إذا حدثت تغييرات على هذه الأرقام الثلاثة، ‏سيكون هناك تغيير كبير على باقي جداول الموازنة"، بحسب وكالة الانباء العراقية.‏وأوضح الكرعاوي، أن "حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيير كبير في الجداول"، مشيراً إلى أن "ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصاً في إقليم كردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيرها".وأكد أن "اللجنة مصرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي"، منوهاً بأن "هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة".وأضاف أن "موازنة 2024 نأمل إرسال بياناتها بعد العطلة التشريعية، حتى يتم تعديلها بشكل سريع".وأكد الكرعاوي "عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد لغاية الآن أي قرار رسمي بشأن أسعار الوقود".