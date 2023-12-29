العراق رابعاً بين أكثر 10 دول بزخم الاستثمار الأجنبي حتى 2024

السومرية نيوز - اقتصاد



حل العراق في المرتبة الرابعة ضمن اكثر 10 دول بنمو الزخم الاستثماري الأجنبي حتى عام 2024، وذلك بنسبة نمو في النفقات بلغ اكثر من 370% منذ 2021 وحتى نهاية 2023.

وبحسب تقرير لموقع fdi المعني بالاستثمار الأجنبي في العالم، فأن العديد من الاقتصادات تمتعت بزخم استثماري قوي حتى عام 2024.

وبينت ان أداء قارة آسيا كان جيداً بشكل خاص، حيث ان 6 من اصل 10 دول، كانت دولا اسيوية.

وجاء ترتيب الدول العشر الأكثر زخما في الاستثمار الأجنبي حتى 2024 كالاتي:

1- كبموديا

2- الفيلبين

3- كينيا

4- العراق

5- ناميبيا

6- كازاخستان

7- أذربيجان

8- المغرب

9- صربيا

10- الهند



وجاءت درجة مؤشر زخم الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق بواقع نحو 86 نقطة من اصل 100، اما نمو الناتج المحلي الإجمالي 2024 فيبلغ 2.90%، والتضخم يبلغ 3.60%، اما النمو في النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر بين 2021 و2023 بلغ اكثر من 370%، والنمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2021 و2023 بلغ نحو 95%.