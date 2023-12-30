بدء عطلة البورصات.. النفط يتوقف عند 77 دولارا لآخر تداول في 2023

وتداولت اسواق الخام الأمريكي في الساعات الماضية عند مستوى 71.55$ حيث وصل أعلى مستوى في له سنة 2023 عند مستوى95.03 $ في يوم 24 ايلول 2023 وأدنى مستوى له في 30 نيسان 2023 عند مستوى 63.64$.اما خام برنت فكان اعلى مستوى له في 24 أيلول/سبتمبر، وسجل اكثر من 95 دولارا للبرميل، اما ادنى مستوى فكان في 12 اذار/مارس وسجل 73 دولارا للبرميل.