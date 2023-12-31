البورصات العراقية تفتتح على ارتفاع بأسعار الدولار

وافتتحت بورصة الكفاح على سعر 152 الفا و300 دينار لكل 100 دولار، مقارنة باخر سعر مسجل ليوم امس السبت في بغداد والذي بلغ 152 الفا و150 دينارا لكل 100 دولار.وفي أربيل افتتحت البورصات صباح اليوم الاحد على سعر 152 الفا و200 دينار لكل 100 دولار، ارتفاعا من السعر المسجل يوم امس السبت والبالغ 151 الفا و900 دينار لكل 100 دولار.