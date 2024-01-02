الدينار العراقي خارج قائمة أسوأ 15 عملة أداء أمام الدولار في 2023

السومرية نيوز – اقتصاد



جاءت الليرة اللبنانية كأسوأ العملات أداءً في عام 2023، إذ تراجعت بما يقارب 90% أمام الدولار، بحسب بيانات بلومبرغ.



أما البيزو الأرجنتيني فاحتل المرتبة الثانية في القائمة، حيث سجل تراجعاً بنسبة 78%، تليه النيرة النيجيرية بتراجع بنحو 50% مقابل الدولار بنهاية العام الماضي.



القائمة ادناه التي لم تشهد تواجد الدينار العراقي:

جدير بالذكر أن بيانات بلومبرغ تعتمد الأسعار الرسمية للعملات بالبنوك المركزية. جدير بالذكر أن بيانات بلومبرغ تعتمد الأسعار الرسمية للعملات بالبنوك المركزية.

