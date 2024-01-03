إيرادات النفط العراقي إلى أوروبا في أدنى مستوى منذ 6 أشهر

وحقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، نحو 1.41 مليار دولار، بانخفاض 161 مليون دولار، عن إيرادات نوفمبر/تشرين الثاني 2023، التي سجلت نحو 1.571 مليار دولار.وشهدت إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحقيق نحو 2.045 مليار دولار، بينما حققت إيرادات سبتمبر/أيلول السابق له نحو 1.54 مليار دولار، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة وتابعتها "السومرية نيوز".وكانت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد حقّقت في أغسطس/آب 2023 نحو 2.11 مليار دولار، في حين شهدت إيرادات شهر يوليو/تموز تحقيق نحو 1.6 مليار دولار.في الوقت نفسه، بلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 18.5 مليون برميل، مقارنة مع صادرات نوفمبر/تشرين الثاني، التي بلغت نحو 19.5 مليون برميل.وتأتي هذه الأرقام مقارنة مع صادرات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغة 23 مليونًا و812 ألفًا و198 برميلًا، وكذلك صادرات شهر سبتمبر/أيلول 2023، التي بلغت نحو 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.