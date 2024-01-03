إيرادات النفط العراقي في 2023 تفقد 18 مليار دولار.. إليك الإحصائيات كاملة

وتوضح البيانات الحكومية أن إيرادات العراق من بيع النفط تراجعت إلى 97.56 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 115.54 مليار دولار في عام 2022.ويأتي ذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو 8% خلال العام الماضي، مسجلة أول هبوط سنوي منذ 2020، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.هبطت قيمة صادرات العراق من تصدير النفط خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2023 إلى 44.34 مليار دولار، مقابل 61.6 مليار دولار خلال المدة المقابلة من عام 2022، أي بنسبة تراجع سنوية 28%.وسجلت صادرات النفط العراقي خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 22.22 مليار دولار، مقابل 28.03 مليار دولار خلال المدة المقابلة من العام السابق له.يُشار إلى أن شهر فبراير/شباط الماضي سجل أقل معدل لقيمة صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي، الذي تراجعت فيه على أساس سنوي وشهري إلى 7.06 مليار دولار، مقابل 8.80 مليار دولار في الشهر المقارن من عام 2022.وفي الربع الثاني من العام الماضي تراجعت إيرادات العراق من تصدير النفط إلى 22.12 مليار دولار، مقابل 33.57 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2022.واصلت إيرادات صادرات النفط العراقي انخفاضها خلال النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي، ولكنها كانت بوتيرة هامشية وأبطأ من النصف الأول.وتراجعت قيمة صادرات العراق من تصدير النفط إلى 53.22 مليار دولار في المدة من يوليو/تموز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مقابل نحو 53.94 مليار دولار في المدة المقابلة من عام 2022.وبلغت إيرادات صادرات النفط العراقي خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 26.81 مليار دولار، مقابل 28.88 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق له.بينما سجلت إيرادات العراق من تصدير النفط خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 26.41 مليار دولار، مقابل 25.06 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2022.ارتفعت إيرادات العراق من تصدير النفط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على أساس سنوي وشهري، ليشهد أعلى معدل شهري في إيرادات النفط خلال 2023 عند 9.59 مليار دولار، مقابل 9.28 مليار دولار في الشهر المقابل من 2022.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تراجعت إيرادات العراق من تصدير النفط على أساس شهري إلى 8.51 مليار دولار، ولكنها مرتفعة على أساس سنوي عند مقارنتها بالشهر نفسه من عام 2022، الذي بلغت فيه 8.18 مليار دولار.وتراجعت الإيرادات للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 8.31 مليار دولار، ولكنها كذلك تُعد مرتفعة عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، الذي بلغت فيه 7.6 مليار دولار.