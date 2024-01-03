لبنان يحتفي بوصول "عيدية" من العراق.. ماذا احتوت؟

وقال وزير الطاقة اللبنانية وليد فياض، انه تلقى "عيدية" بحسب وصفه، وهي عبارة عن مسوّدة اتفاق تجاري جديد مع العراق يؤمن من خلاله نحو 14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة مليار و200 مليون دولار مع تسهيلات بالدفع 6 أشهر من تاريخ التوقيع من دون أي فوائد مترتبة، شرط تأمين ضمانة من مصرف لبنان بأن يسدد ثمن الشحنات إن لم تستطع الدولة تسديدها، بحسب ما نقلت الصحف اللبنانية.ومن المفترض أن يعمد الوزير فياض الى إرسال نسخة عن مسودة الاتفاق الى هيئة التشريع للموافقة عليه، توازياً مع رسالة الى مؤسسة الكهرباء لمعرفة مدى قدرتها القصوى على تأمين الطاقة للمواطنين، ورسالة إلى مصرف لبنان للوقوف على رأيه حيال ما يمكن تأمينه من اعتمادات مستندية دولارية، ومخاطبة رئاسة الحكومة للموافقة على توقيع الاتفاق.وفي ذات السياق، من المفترض أن تلمس المناطق اللبنانية تحسّناً في ساعات التغذية الكهربائية بدءاً من مساء اليوم لتصل تدريجاً الى أربع ساعات في اليوم الواحد، بعد وصول الناقلة البحرية ALMI NAVIGATOR المحملة بنحو 28 ألفاً و500 طن من الفيول العراقي.وتأخر وصول الناقلة البحرية التي كانت متوقفة في المياه الاقليمية البحرية العراقية في انتظار توقيع مصرف لبنان على تعديل قيمة الاعتماد المستندي المفتوح لمصلحة شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لتصبح 700 مليون دولار أميركي بدل 656 مليون دولار تنفيذاً لاتفاق مادة زيت الوقود المجدد بين الجانبين العراقي واللبناني للسنة الثالثة".وبعدما تمت معالجة الموضوع وصلت أول شحنة من الفيول العراقي (زيت الوقود الثقيل) من الاتفاق (مليون ونصف مليون طن سنوياً بما يوازي 125 ألفاً شهرياً).