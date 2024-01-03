45% من صادرات الأردن خلال 2023 ذهبت للعراق وحده!

وتوزعت صادرات تجارة عمان على العراق بقيمة نحو 639 مليون دينار ودولة الإمارات العربية نحو 194 مليون دينار والسعودية 98 مليون دينار ومصر 97 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 92 مليون دينار، بحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا".بالمقابل، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال العام الماضي 1.433 مليار دينار، مقابل 883 مليون دينار في عام 2022.وفقًا لذلك، فأنه من اصل 1.4 مليار دينار صادرات الأردن خلال 2023، كان نحو 640 مليون دولار منها قد جاءت نتيجة التصدير للعراق، مايجعل قرابة 45% من صادرات الأردن قد ذهبت الى العراق.