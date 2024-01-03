بلغت (8.316) مليار دولار.. النفط تعلن احصائية إيرادات شهر كانون الأول

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (108) مليونا (56) الفا و(590) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.316) مليار دولار".وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(592 ) الفا و (532) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) الف و(58) برميل".وتابعت أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) مليون و(486) الف برميل في اليوم ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (76.96) دولاراً".ولفتت إلى أن "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري ".