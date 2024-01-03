الرشيد يصدر تنويهاً للمسافرين الراغبين بشراء الدولار

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار اليوم الاربعاء الموافق ٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ الساعة الثامنة مساءا"، مشيرا الى ان "الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".وأشار الى ان "هذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية"، مؤكدا على "ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".