عشرات الاطنان ومئات الاف الدولارات.. ماذا تعرف عن استيراد العراق من لحم الخنزير؟

وبينما ينطبق هذا على بضائع يتم استهلاكها بكثرة بالفعل مثل منتج "الاندومي"، ربما يصبح اعلان ارقام عن حجم مايستورده العراق من لحم الخنزير أمرا اكثر استغرابًا.لا تتوفر بيانات كثيرة وواضحة عن حجم ما يستورده ويستهلكه العراق من لحم الخنزير، لكن يشير مرصد التعقيد الاقتصادي العالمي، الى ان العراق استورد في عام 2021 لحم خنزير بقيمة 808 الاف دولار، أي بأكثر من مليار دينار عراقي.ليأتي في المرتبة 141 عالميا بأكبر مستورد للحم الخنزير عالميًا، واحتل لحم الخنزير المرتبة 738 بين أكثر المنتجات المستوردة في العراق.وتشير البيانات الى ان العراق استورد لحم الخنزير بشكل أساسي من هولندا بـ765 الف دولار، وكوريا الجنوبية بأكثر من 24 الف دولار، وألمانيا بنحو 13 الف دولار، والولايات المتحدة بنحو 7 الاف دولار.وفي مراجعة تاريخية، يشير موقع "سيلينا" المختص بالاحصاء الزراعي العالمي، إلى أن العراق في 2015 استورد لحم خنزير بكمية 127 طنا، وفي 2016 47 طنا، وفي 2017 بـ74 طنا، وفي 2018 بـ115 طنا، وفي 2019 قفز الاستيراد الى 186 طنا، وفي 2020 انخفض الى 90 طنا، وفي 2021 قفز الى 117 طنا.مايجعل عام 2019 هو الأعلى، ولكن عقب انتشار كورونا واغلاق المنافذ انخفض الاستيراد بشكل كبير.