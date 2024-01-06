خلال 2023.. انخفاض استيراد العراق من تركيا 9% وارتفاع صادراته إليها 2.5%

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، فأن صادرات تركيا الى العراق خلال 11 شهرا من العام 2023، بلغت اكثر من 11.534 مليار دولار، بالمقابل بلغت صادرات تركيا الى العراق حتى نوفمبر 2022 بلغت 12.6 مليار دولار، مايعني انها انخفضت بنسبة 9% خلال 2023.من جانب اخر، بلغت صادرات العراق الى تركيا خلال 11 شهرا من العام 2023، اكثر من 1.364 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 والذي بلغت فيها صادرات العراق الى تركيا 1.332 مليار دولار.وفي اجمالي الميزان التجاري خلال 11 شهرا من العام 2023 بين العراق وتركيا، بلغت اجمالي التبادل التجاري نحو 12.9 مليار دولار.وكان الميزان التجاري مائل لصالح تركيا بنسبة 89%، مقابل 11% فقط لصالح العراق، وبعبارة أخرى فان تركيا صدرت الى العراق 8 أضعاف ما استوردته منه خلال العام 2023.