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السعودية تخفض أسعار النفط الخام المباع لآسيا
اقتصاد
2024-01-07 | 07:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
448 مشاهدة
أعلنت شركة "أرامكو"، اليوم الاحد، أن السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، خفضت سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شباط إلى أدنى مستوى في 27 شهرا، وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض.
وخفضت عملاقة النفط السعودية أرامكو بحسب بيان لها، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في شباط إلى آسيا دولارين للبرميل عن سعر كانون الثاني ليصبح عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ تشرين الثاني 2021.
ويتماشى خفض الأسعار، وهو أكبر خفض منذ 13 شهرا، مع توقعات السوق، إذ طالبت شركات التكرير بأسعار تنافسية من السعودية مقارنة بأسعار النفط الخام المستورد من منتجين آخرين في الشرق الأوسط وشحنات المراجحة من حوض المحيط الأطلسي.
وقال أحد المتعاملين في مصفاة بشمال آسيا "الخام السعودي لا يزال أعلى تكلفة نسبيا مقارنة بالخامات الأخرى في المنطقة. لكننا سعداء بما فيه الكفاية لرؤية مثل هذه الأسعار، التي تجعله في متناول أيدينا بشكل أكبر".
وتراجعت سوق النفط الفعلية الآسيوية خلال الشهر الماضي، مما يعكس التوقعات بزيادة المعروض على المدى القريب وتراجع الطلب مع اقتراب غلق بعض المصافي الآسيوية للصيانة في موسم الربيع في نصف الكرة الشمالي.
وعلى الرغم من الخفض الطوعي للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا من جانب تحالف أوبك+ لمنتجي النفط، لم يقنع ذلك المتعاملين في السوق بأن خفض الإمدادات سيكون كافيا لوقف تراكم مخزونات النفط العالمية ولدعم أسعار النفط حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل.
وأظهر البيان أن أرامكو "خفضت أيضا أسعار درجات الخام الأخرى التي تبيعها لآسيا بمقدار دولارين للبرميل لشهر فبراير مقارنة بالأشهر السابقة".
وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولارين للبرميل ليصل إلى 0.90 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة لشهر شباط بمقدار دولارين للبرميل إلى 5.15 دولار مقابل مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.
المحرر:
سعد أحمد
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