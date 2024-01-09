النفط يعوض خسائر الجلسة السابقة ويرتفع فوق الـ76 دولارا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 76.38 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 70.97 دولارا للبرميل.وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة، الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.