توجيه حكومي جديد يخص احتساب فوائد القروض

كشف مصدر حكومي، الثلاثاء، عن توجيه جديد يخص احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين".

وأضاف المصدر أن التوجيه يتضمن "استعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلا من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".