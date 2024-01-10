العمل الدولية تتوقع تتفاقم البطالة عالميا في 2024

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مراقب بشأن "حقل القيارة": ملف فيه لغط كبير
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478721-638404991360232455.jpg
العمل الدولية تتوقع تتفاقم البطالة عالميا في 2024
اقتصاد
2024-01-10 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 مشاهدة
سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.2 بالمئة، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
لكن المنظمة ذكرت أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام "من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة".
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة "مشجعة"، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن "تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع".
وأوضح "يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا".
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك "استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023".
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة".
وأعلن مدير عام المنظمة "أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية" مضيفا أنه "في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
50 يوما فقط أمام 17 مليون عراقي لإثبات عراقيتهم وتمكنهم من "الانفاق والشراء"
محليات
32.44%
03:02 | 2024-01-10
50 يوما فقط أمام 17 مليون عراقي لإثبات عراقيتهم وتمكنهم من "الانفاق والشراء"
03:02 | 2024-01-10
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
أمن
29.58%
03:50 | 2024-01-09
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
03:50 | 2024-01-09
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
محليات
20.9%
09:11 | 2024-01-09
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
09:11 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
محليات
17.08%
05:58 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
05:58 | 2024-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
ناس وناس
شارع الجمهورية - الحلقة ١٨٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-10
ناس وناس
شارع الجمهورية - الحلقة ١٨٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
ناس وناس
شارع الجمهورية - الحلقة ١٨٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-10
ناس وناس
شارع الجمهورية - الحلقة ١٨٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.