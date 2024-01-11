ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0202 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من كانون الثاني إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.