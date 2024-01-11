البنك المركزي يخاطب المصارف بشأن مبيعات الدولار (وثيقة)

وقال البنك بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "إشارة الى اعمامنا ذو العدد 5/1/8587 في 13/12/2023، يرجى اعلامنا حاجتكم للدولار النقدي لتلبية طلبات زبائنكم على وفق ما ورد في الاعمام المذكور ليتسنى لنا تزويدكم بالمبالغ المطلوبة وبالسرعة الممكنة".الوثيقة ادناه: