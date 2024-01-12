المالية تعقد اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "اكدت الوزيرة اثناء الاجتماع على ضرورة اعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لأتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه دون انتظار الفقرة الاولى من التوصيات رقم ٢٣٤٥٣ المتضمنة قيام المصارف كافة متمثلةً بوحدات الانفاق الممولة مركزياً بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد ".واشارت طيف بحسب البيان الى انه "تم اشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (١٠) ايام من كل شهر، مضيفةً بأنهُ يتم اعداد جدول زمني لاستدعاء ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ وضرورة اعادة تدقيق المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وايداعها وفقاً لنوع الحساب".ومن جانب اخر تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ، يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي واعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لاكثر من ٥ سنوات في جميع المصارف ثم يتم رفعها الى الست الوزير لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيسي اما بالنسبة للاقل من ٣ سنوات ضرورة اعداد كشف كامل بالحسابات لايداعها في الحساب الرئيسي.ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لاصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي .