"لمراقبة الوفاء".. ايران تكشف ملابسات تخفيض ضخ الغاز إلى العراق

وقال مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد العقيلي، إن التزام إيران بتصدير الغاز إلى العراق يجري تنفيذه وفقا للخطة، مبينا أن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من خلال نقطتي تبادل.وأشار الى انه "بحسب الاتفاق المبرم منذ شهرين مع الجانب العراقي، سيتم افتتاح إحدى نقاط التبادل بداية العام الحالي ( 2024) وذلك من أجل تنفيذ عملية القياس الدورية والآن يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها لمسار النقطة الثانية"، بحسب وكالة انباء فارس.وأوضح أن "القياس خلال عملية تنفيذ التزامات التصدير أمر شائع تم القيام به من قبل ولا يقتصر على عقد تصدير الغاز إلى العراق".وأضاف عقيلي أنه "نظراً لاعتماد السنة الميلادية في عقود التصدير، يتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتمكن الطرفان من إيجاد القدرة على مراقبة الوفاء بالالتزامات".وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يوم امس السبت انخفاض الغاز الإيراني المورد الى 10 ملايين متر مكعب يوميا ما أدى لفقدان 4 الاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق.