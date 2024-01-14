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مقارنة رقمية بين موسمين زراعيين.. كيف غامر العراق بـ20% من انتاج "السنابل الذهبية"
اقتصاد
2024-01-14 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
انتهت عملية الاستزراع للخطة الزراعية الشتوية بالكامل، بحسبما أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاحد، في رحلة ستدوم 3 أشهر من الان قبل ان يبدأ العراق بحصاد :السنابل الذهبية" في ابريل/نيسان المقبل، وسط ترقب شديد لمعرفة الفارق مابين انتاج العام الحالي مقارنة بالموسم الماضي، بالرغم من ان المساحة المزروعة ستكون ذاتها للموسمين.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري، إن الوزارة أقرت الخطة الزراعية لهذا العام اعتماداً على الإيرادات المتوفرة التي كانت منخفضة، منبها إلى تقليصها بعد أن كانت مليونين ونصف المليون دونم خلال العام الماضي، إلى مليون ونصف المليون دونم في العام الحالي، مروية سيحاً أو عن طريق المشاريع، موضحا أن عملية الاستزراع أنجزت بالكامل بنسبة 100% .
وفي خطة الموسم الماضي، زرع العراق 8 ملايين دونم في خطة زراعته الشتوية من الحنطة، وتوزعت بواقع 2.5 مليون دونم تسقى بالمياه السطحية، و4 ملايين دونم بالمياه الجوفية، و1.5 مليون دونم بالاعتماد على الامطار، ومن هذه الحصيلة، حصل العراق على 5.2 مليون طن من الحنطة في الموسم الماضي.
لكن الموسم الحالي، تم الإبقاء على المساحة المزروعة بالمياه الجوفية عند 4 ملايين دونم كما العام الماضي، لكن الزراعة بالمياه السطحية انخفضت من 2.5 مليون دونم (وهي مساحة مضمونة السقي والإنتاج)، إلى 1.5 مليون دونم فقط خلال الموسم الحالي، بالمقابل تم رفع المساحة المزروعة على الامطار من 1.5 مليون دونم العام الماضي إلى 2.5 مليون دونم في الموسم الحالي.
هذا يعني ان العراق اضطر إلى المغامرة بمليون دونم خلال هذا العام ونقلها من المساحة "مضمونة السقي السطحي" إلى مساحة "الصدفة"، أي تلك التي تعتمد على الامطار التي قد تسقط بالكميات التي يحتاجها المحصول او لاتسقط.
هذا الاجراء، سيؤثر بالتأكيد على انتاج الحنطة في هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي بالرغم من ان المساحات المزروعة متساوية بين الموسمين والبالغة 8 ملايين دونم.
لكن اجراء الموسم الحالي اما سيحقق قفزة غير طبيعية بإنتاج الحنطة في العراق هذا الموسم، اذا كانت الامطار مضمونة على 2.5 مليون دونم، خصوصا وان السقي بالامطار يطرح إنتاجية من الحنطة اعلى من تلك التي يتم سقيها بالمياه السطحية، او ان لاتسقط الامطار كما هو مطلوب وكافٍ مماسيؤدي الى انخفاض انتاج الحنطة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبينما زرع العراق 8 ملايين دونم العام الماضي، انتج 5.2 مليون طن من الحنطة، لكن وفق الالية الجديدة في الموسم الحالي وحتى بزراعة 8 ملايين دونم، اما سيحقق العراق انتاجا من الحنطة يبلغ 6 ملايين طن كما تتوقع وزارة الزراعة وذلك في حال مجيء الامطار كما مطلوب منها ومتوقع، أو ان يتم انتاج كميات اقل مضمونة بالمياه السطحية.
وبينما بلغ متوسط إنتاجية الدونم الواحد في العام 0.65 طنا، فهذا يعني ان المساحة المضمونة السقي ستنتج هذا الموسم 4.2 مليون دونم من الحنطة، اما المساحة المعتمدة على الامطار فاما تحقق قفزة بـ20% او تخفض إنتاجية الحنطة في العراق 20% هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.
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