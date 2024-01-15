السوداني يغادر إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر، اليوم، العاصمة بغداد إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54".ومنتدى "دافوس" الاقتصادي هو منظمة دولية غير ربحية منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال، إلى جانب قضايا إنسانية وسياسية، تأسس على يد أستاذ الأعمال شواب عام 1971 ب‍سويسرا.وافتتح المنتدى عام 2006 مكاتب إقليمية له بالعاصمة الصينية بكين وفي نيويورك بالولايات المتحدة.