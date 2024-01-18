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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة
اقتصاد
2024-01-18 | 00:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
239 مشاهدة
السومرية نيوز- اقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.
وبحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأونصة، بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار للأونصة.
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