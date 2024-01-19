النفط يحقق مكاسب كبيرة وبرنت يتجاوز الـ79 دولارا

وتسببت مؤثرات أخرى مثل تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد، وإعلان الحكومة الأمريكية عن تراجع أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، بالإضافة الى شعور تجار النفط بالقلق أيضا إزاء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، مسجلة 79.10 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 74.08 دولار.وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير كانون الثاني.وقال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 180 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025، وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.