35% من صادرات نفط العراق ذهبت الى الصين وحدها خلال 2023

وبلغ اجمالي واردات الصين من النفط خلال 2023 اكثر من 4 مليار برميل، او مايعادل 11.28 مليون برميل يوميا بحسب بيانات أوردتها رويترز.وبينما احتلت روسيا المرتبة الأولى والسعودية الثانية، جاء العراق ثالثا بين اكثر الدول تصديرا للنفط الى الصين في 2023، حيث بلغ اجمالي ما استوردته الصين من العراق في 2023، اكثر من 432 مليون برميل.وبالتحليل الرقمي، فأن النفط العراقي شكل اكثر من 10% من اجمالي استيرادات الصين من النفط، بالمقابل، فأن 35% من صادرات النفط العراقي ذهبت الى الصين، من اصل اكثر من 1.2 مليار برميل نفط صدرها العراق في 2023، فيما بلغت استيرادات الصين خلال 2023 قرابة 4 اضعاف مما صدره العراق بالكامل خلال العام الماضي.