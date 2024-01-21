الكمارك تحقق زيادة في الإيرادات بلغت 28% خلال عام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "إيرادات الهيئة المتحققة خلال عام 2023 بلغت (1,033,765,697,521) ترليون دينار عراقي وبنسبة زيادة مقدارها (28%) مقارنة بالعام 2022 حيث كانت المراكز الكمركية الحدودية الأعلى نسبة مئوية بالزيادة وليس بحجم الإيرادات هي التي تم تطبيق النظام الإلكتروني بها بشكل كامل وكما يلي:1 مركز كمرك زرباطية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (208%).-2 مركز كمرك المنذرية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (170%).- مركز كمرك مندلي / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (147%).اما بخصوص المركز الكمركي الحدودي الأعلى بحجم الايرادات هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى بمبلغ (302,198,276,000) مليار دينار عراقي وبنسبة زيادة بلغت %75.واضافت الهيئة ان "ايراداتها ناجمة عن الرسوم المفروضة وفقا للقانون والتعليمات النافذة".