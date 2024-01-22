بعد 10 سنوات عمل.. شركة نفط اماراتية تبيع حصتها وتغادر حقول كردستان

وقالت الشركة اليوم الاثنين في إيداع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز لبيع جميع حصتها في الحقل النفطي"، فيما لم تقدم مزيدًا من التفاصيل لكنها قالت إن الصفقة تظل خاضعة لموافقات الطرف الثالث، بحسب رويترز.واشترت الشركة حصة تشغيلية بنسبة 53.2 في المائة في حقل النفط مقابل 600 مليون دولار من شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز في يناير/كانون الثاني 2013.وتمتلك حالياً حصة تبلغ 47.4 في المائة في الحقل، بينما تمتلك حكومة إقليم كردستان العراق وشركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز حصصاً تبلغ 25 في المائة و27.6 في المائة على التوالي.وأنتج الحقل الواقع بالقرب من أربيل نحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً بنهاية عام 2019.وفي العام الماضي، قامت "طاقة" بمراجعة أهداف النمو الخاصة بها لتعزيز حجم قاعدة أصولها، حيث التزمت بمبلغ 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار) في استثمارات في البنية التحتية وسط نمو صحي في الأرباح.