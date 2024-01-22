ألمانيا.. إضراب لسائقي القطارات

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الأربعاء الساعة 2,00 صباحا (01,00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الإثنين الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بحسب الإعلان.وبالنسبة لخدمة الشحن من المقرر أن يبدأ الثلاثاء الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بحسب بيان لاتحاد "جي دي إل" (GDL) صدر في ساعة مبكرة الإثنين.واتهمت "دويتشه بان" الاتحاد بـ "التصرف بشكل غير مسؤول على الإطلاق".وسيكون ذلك رابع إضراب لاتحاد سائقي القطارات في الأشهر القليلة الماضية، بهدف الدفع بمطالبه لرفع الأجور في مواجهة التضخم، ولخفض ساعات العمل أسبوعيا من 38 إلى 35 ساعة دون المسّ بالرواتب.وتسبب إضراب في وقت سابق هذا الشهر بفوضى لآلاف المسافرين، مع توقف 80 بالمئة من قطارات المسافات البعيدة.وقال الاتحاد إنه قرر الدعوة لإضراب جديد لأن "دويتشه بان" لم تظهر "أي مؤشر على استعدادها للتوصل لاتفاق" مع "ثالث عرض محسّن مفترض".وانتقدت "دويتشه بان" بشدة الدعوة الجديدة للإضراب، وقالت إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة تصل 13 بالمئة، إضافة إلى خيار خفض ساعات العمل بواقع ساعة أسبوعيا.