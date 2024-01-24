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انتاج العراق من الأسماك في 2023 انخفض الى الثلثين.. ونسبة العجز 57%
اقتصاد
2024-01-24 | 01:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
459 مشاهدة
السومرية نيوز- خاص
يبدو أن الحملات التي شنتها وزارة الموارد المائية على الاحواض المتجاوزة "والمتهمة بهدر المياه"، وبالرغم من انها انطلقت بوقت متأخر من العام الماضي 2023، الا انها تسببت بالفعل بتراجع انتاج العراق من الأسماك خلال عام 2023، فيما تستعرض السومرية نيوز في هذا التقرير، نسبة انخفاض الإنتاج وموقع العراق عالميا باستهلاك الأسماك، وكذلك نسبة العجز بالإنتاج مقارنة بحجم الحاجة الاستهلاكية.
وزارة الزراعة، قالت انها تعتزم انشاء اسطول بحري لصيد الأسماك، وتشييد مفقس في البصرة لاصبعيات اسماك تتحمل المياه المالحة، في الوقت الذي اشارت الى ان الإنتاج السنوي من الاصبعيات يبلغ 40 مليون اصبعية.
واكد مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك في الوزارة ان الإنتاج الكلي من الأسماك خلال العام الماضي، بلغ 56 ألف طن، تتصدر بابل المحافظات بكمية إنتاجها تليها منطقة الطارمية ببغداد، بحسبما نقلت صحيفة الصباح الرسمية.
وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لهذا الرقم، وما يعنيه من ناحية الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، وكم من الممكن ان يسد من حاجة العراق الاستهلاكية، ليظهر ان مدى انخفاض انتاج العراق من الأسماك خلال 2023، بلغ بنسبة نحو 35% مقارنة بالعامين الماضيين.
لاتتوفر بيانات واضحة عن عام 2022، لكن بالرجوع الى العام 2021، تشير البيانات الرسمية الى ان انتاج العراق من الأسماك في 2021 بلغ نحو 84 الف طن، لينخفض في 2023 الى 56 الف طن، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 35%.
تشير البيانات الدولية والمصادر المفتوحة، إلى أن متوسط استهلاك الفرد العراقي من الأسماك يبلغ نحو 3 كيلوغرام سنويًا فقط، مايضع العراق بمرتبة متأخرة في استهلاك الأسماك عالميًا، مقارنة مع ماتستهلكه باقي الدول من كميات تصل الى اكثر من 50 كيلوغرام سنويًا.
هذا المعدل من الاستهلاك، وضع العراق في المرتبة 164 عالميًا من اصل اكثر من 190 دولة باستهلاك الأسماك وكذلك في مرتبة متأخرة عربيًا، وفي نظرة على خارطة توزيع الاستهلاك، يظهر ان اليمن وسوريا والسودان، هي الدول العربية الوحيدة التي يبلغ معدل استهلاك الفرد من الأسماك فيها اقل من العراق.
وفقًا لذلك، هذا يعني ان العراق يحتاج سنويًا الى نحو 130 الف طن سنويًا من الأسماك لسد الحاجة، بالمقابل بلغ انتاج العراق في 2023 فقط 56 الف طن، مايعني ان مقدار العجز بالاسماك في العراق يبلغ 57%، يحتاج العراق الى سده عبر الاستيراد.
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