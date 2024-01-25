ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. هذه القائمة

واستقرت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151750 دينار عراقي مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.