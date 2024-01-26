أسعار النفط عند اعلى مستوياتها منذ شهر.. وبرنت يتجاوز الـ82 دولارا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.39 دولار، أو 2.99 بالمئة، إلى 82.43 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار، أو 3.02 بالمئة، إلى 77.36 دولار للبرميل.وقالت شركة ميرسك إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأمريكية، بحسب رويترز.وقال زعيم جماعة الحوثي اليمنية يوم الخميس إن الجماعة ستواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حتى تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين بعدما أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك.وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة دون الإشارة إلى أي إمكانية للتيسير النقدي في وقت قريب.