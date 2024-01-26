يقف "بين الكبار" بالقوة الشرائية.. تعرف على تصنيف العراق عالميًا بتكلفة المعيشة

وجاء العراق في المرتبة 118 عالميًا من اصل 146 دولة بتكلفة المعيشة، ماجعله ضمن الرقع الخضراء على خارطة الكوكب في تكلفة المعيشة، فيما جاءت دول أوروبا وامريكا الشمالية ضمن الرقعة الحمراء، بتكلفة المعيشة وفق المؤشر الذي يصنف الدول وفق نقاط من 18 نقطة كأدنى حد إلى 83 نقطة كحدٍ أعلى.وبلغت نقاط العراق في تكلفة المعيشة 30.4 نقطة، مايضعه في المرتبة 118 عالميًا، والتاسعة عربيا بعد كل من قطر، البحرين، لبنان السعودية، عمان، الكويت، الأردن، فلسطين.وتوزعت مراتب العراق فيما يخص عوامل ومعايير المؤشر بواقع مجيئه في المرتبة الـ124 بأسعار البقالة، والـ119 بمؤشر الايجار، والـ117 بأسعار المطاعم، فيما جاء بالمرتبة 66 بالقوة الشرائية بصفته يمتلك قوة شرائية جيدة، حيث جاء العراق في المرتبة الرابعة عربيا بالقوة الشرائية.