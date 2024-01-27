Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميليتاو يفاجئ ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اكتشف عام 1928 وكان اسمه "الأنفال".. ماذا تعرف عن "حقل كورمور" في السليمانية؟

اقتصاد

2024-01-27 | 03:59
اكتشف عام 1928 وكان اسمه &quot;الأنفال&quot;.. ماذا تعرف عن &quot;حقل كورمور&quot; في السليمانية؟
1,377 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

بعد تعرض حقل غاز "كورمور" في السليمانية، إلى هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة ادى الى اندلاع حريق داخل الحقل مما تسبب في إيقاف عملية إنتاج الغاز، وإيقاف إمداده لجميع محطات الكهرباء في اقليم كردستان، ظهرت تساؤلات عن الحقل وما يشكله من أهمية للعراق.

وأعلن مسؤولون في إقليم كردستان أن هجوماً بطائرة مسيّرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق أدى إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء من الإقليم.

وقالت شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضراراً بخزان للغاز المسال، لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية، وإن الإنتاج توقف مؤقتاً حتى أُخْمِد الحريق.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاواط. وبعد الهجوم، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات قصف الحقل الغازي، على أن ينجز خلال 48 ساعة، وفقاً لبيان صحافي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيّرة التي قصفت حقل كورمور للغاز في منطقة السليمانية.

من هو "حقل كورمور"؟
حقل كورمور هو حقل غاز طبيعي حُرّ، في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية في شمال شرق العراق، طول الحقل 33 كيلومتراً، وعرضه 4 كيلومترات، اكتشف سنة 1928 أوسنة 1930، وكان اسمه حقل الأنفال حتى سنة 2003، موقعه في منطقة مرتفعة.

وفي سنة 2022 كان احتياطي الحقل 8 ترليونات و200 ملیار قدم مكعب، وإنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي 452 مليون متر مكعب، وإنتاجه اليومي من متكثف الغاز 22 ألف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدر الى الخارج. وإنتاجه اليومي من الغاز السائل 1050 طناً.

وهو من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، يُتزوّد به لتشغيل الكهرباء، وتوفير حاجة السكان من غاز الطبخ والتدفئة، وحتى سنة 1977 لم يكن حقل كورمور مستَثمراً، وطول الطريق بين موقع الحقل وقضاء طوزخورماتو 15 كيلومتراً.

كان موقع الحقل ضمن ناحية قادر كرم التي كانت تابعة لقضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة التأميم حتى سنة 1976، ثم صار قضاء طوزخورماتو تابعاً لمحافظة صلاح الدين حتى سنة 1987، ثم انفكت ناحية قادر كرم من محافظة صلاح الدين وأُلحقت بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، وحين انفصل إقليم كردستان العراق عن الحكم المركزي، ظل حقل كورمور تابعاً لحكومة العراق المركزية، حتى سنة 2007 حين استلمته حكومةُ إقليم كردستان العراق، والحقل ضمن سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وموقع الحقل من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة العراق الاتحادية. ويستثمرُ الحقلَ شركةُ دانة غاز وشركةُ الهلال الإماراتيتان.

وحذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، من أن الهجمات المتكررة التي تستهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية تقوّض الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي.

وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، إن "القصف المتكرر لحقل (كورمور)، وهو أكبر حقول الغاز في البلاد واعاقة تطويره يقوّض جهود الحكومة المركزية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العراق".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ كانون الثاني الى ٢ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-27
Biotic
Play
Biotic
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
Play
اسباب الربو وعلاجه - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-26
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
Play
أبرز الأغاني المصرية الجديدة - فن نيوز - الحلقة ٢١ | 2024
14:30 | 2024-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-26
عشرين
Play
عشرين
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
Play
واشنطن تبرق بغداد.. رسالة غامضة ومواقف متناقضة - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-25
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
Play
الفرق التطوعية للدراجات الهوائية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
Play
منطقة باب الشرقي بغداد - الحلقة ١٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
Play
الفساد في حقل القيارة يشعل غضب اهالي المنطقة - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24
Play
رداءة المستورد وضعف الرقابة على جودة السلع - حلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-24

برجك للسنة الجديدة

اكيد
اكيد
اشك
اشك
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.