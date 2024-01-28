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برنت يكسب 6%.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

اقتصاد

2024-01-28 | 00:04
برنت يكسب 6%.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
884 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

اختتمت أسعار النفط الأسبوع الماضي بتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما قفزت أسعار خام "برنت" القياسي 6%.

وجاءت مكاسب النفط القوية وصعود أسعار العقود الآجلة بشكل كبير بدعم بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي وأيضاً القلق بشأن الإمدادات مع تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.35% بما يعادل 1.12 دولار عند 83.55 دولاراً للبرميل عند تسوية التعاملات، أول من أمس، مسجلةً أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.35%.

وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس -الأكثر نشاطاً- 0.85% أو 65 سنتاً إلى 78.01 دولاراً، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر الماضي، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.50%.

وأظهرت بيانات "بيكرهيوز"، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية أمس إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت «أوبك+» في نوفمبر الماضي خفضاً طوعياً للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ"أوبك+" اجتماعاً الخميس المقبل.

ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ألكسندر ديوكوف للصحافيين "أقر تحالف "أوبك+" تخفيضات دخلت حيز التنفيذ في يناير الحالي ومن ناحية أخرى، نقترب من موسم الربيع الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب".
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