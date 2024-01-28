تشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي المتكامل بين مصر والأردن والعراق

وتمر البضائع من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً - حالياً - عبر سيناء من خلال طريق نويبع النفق، ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأميركية، وذلك من خلال وزارة النقل المصرية بالتعاون مع وزارتي النقل العراقية والأردنية.ويتم نقل البضائع عبر الشاحنات من العراق والأردن إلى ميناء العقبة في الأردن، ثم تعبر الشاحنات بحرياً داخل السفن إلى ميناء نويبع، ثم برياً من خلال طريق نويبع النفق المار بسيناء للوصول إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية ثم شحنها في السفن للموانئ الأوروبية والأميركية.يجري إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان بطول 500 كيلو متر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأميركا ضمن المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وسيتم استبدال الشاحنات في موانئ نويبع وطابا بقطارات السكة الحديد، مما يزيد من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية والتي تربط مع كافة الموانئ المصرية.وتم تشغيله مع بداية كانون الثاني 2024، حيث عدلت مصر كافة التشريعات الكمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما انضمت وزارة النقل المصرية إلى اتفاقيات "التير" و"فينا 1968" والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضى المصرية في أقل وقت ممكن.يعد الخط هو الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما ساهم في الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج، من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوروبية.من جانبه أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، بحسب اليوم السابع المصرية، أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفى إطار الممر اللوجستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة.