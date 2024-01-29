تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يرفع أسعار الذهب عالمياً

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كي.سي.إم تريد إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرغراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفاً أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأميركي بات وشيكاً.وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 كانون الثاني.التغير في الأسعارارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة (0403 بتوقيت غرينتش).وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 2025.20 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولار للأونصة.