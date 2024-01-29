مصرف حكومي يصدر توضيحا بشأن المنصة الالكترونية لبيع الدولار

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، انه "ملتزم ببيع الحصه الأسبوعية المقررة من قبل البنك المركزي العراقي وفق الضوابط المحددة لهذا الغرض علماً ان المصرف قد اعتمد الحجز الالكتروني هو لتلافي حالات الابتزاز ولضمان سهولة حصول أكبر عدد من المسافرين دون تحملهم عناء الوقوف بطوابير امام فروعنا".وأشار الى ان "ما يثار عكس ذلك لا يمت الى الحقيقة بشي كون المنصة الالكترونية تطبيق بإمكان دخول الجميع عليه وفق توقيتات محددة تنشر وبشكل مستمر من المصرف".