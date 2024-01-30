البنك المركزي يكشف أسباب العقوبات الأمريكية على مصرف الهدى

وذكر البنك المركزي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي، بسبب أنشطته في عام 2022".وأضاف البنك، أن "المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023"، مشدداً على أنه "مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى".واعتبرت السفيرة الامريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، أمس الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان العقوبات على مصرف الهدى ستساعد بحماية النظام المالي العراقي.وادرجت وزارة الخزانة الامريكية، أمس الاثنين (29 كانون الثاني 2024) مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي، على قوائم العقوبات الصادرة منها.