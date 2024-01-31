المصرف العراقي للتجارة يعيد العمل باتفاقيات مشروع توطين الرواتب

وقال المصرف بحسب وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "إشارة الى كتبنا المرسلة اليكم المتضمنة الغاء مشروع توطين الرواتب، نود اعلامكم قد تقرر الغاء مضمون الكتب واستمرار العمل بمشروع توطين الرواتب وبحسب العقود المبرمة مع دوائركم الموقرة".وأضاف، انه "يسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات وعلى مختلف المستويات سواء للقطاع الخاص أو العام أو للمؤسسات الحكومية أفراداً كانوا أو شركات".ادناه الوثيقة: