مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط

ودعا المصرف في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، كافة المستفيدين من حاملي بطاقة نخيل الى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.وأعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط 2024.