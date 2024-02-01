"أوبك+" تبقي على مستويات انتاج النفط دون تغيير

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق روسي على عزم أمريكا نشر أسلحة نووية في بريطانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480575-638423912507418567.jpeg
"أوبك+" تبقي على مستويات انتاج النفط دون تغيير
اقتصاد
2024-02-01 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
143 مشاهدة
أعلنت أوبك+، اليوم الخميس، عدم تغيير سياسة إنتاج التكتل للنفط خلال الفترة الحالية.
واجتمع وزراء من منتجين رئيسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت، الخميس، لمناقشة العوامل الأساسية في السوق.
ويمكن للجنة، المسماة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع كامل لأوبك+ أو تقديم توصيات بشأن سياسة الإنتاج.
وقالت أوبك في بيان صدر بعد الاجتماع: "قامت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023 ولاحظت الالتزام الكبير للدول المشاركة في أوبك وخارجها".
وقال مصدران من أوبك+ لرويترز إن "التحالف سينظر في أوائل مارس فيما إذا كان سيمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي من المقرر أن ينقضي أجلها في نهاية الربع الجاري من العام".
وتشارك السعودية وحدها بما يقرب من نصف تلك التخفيضات بمعدل مليون برميل يوميا.
وفي حالة إلغاء هذه التخفيضات، فستبدأ أوبك+ في إعادة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من بداية أبريل، مع الابقاء على تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في وقت سابق بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا.
وقالت الرياض إن التخفيضات قد تستمر بعد الربع الأول إذا لزم الأمر. وكانت القرارات السابقة بتمديد التخفيضات الطوعية قد اتخذت قبل شهر على الأقل من تنفيذها.
ووجهت الحكومة السعودية، في إعلان مفاجئ هذا الأسبوع، شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها لتوسيع طاقتها النفطية واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020.
وتحوم أسعار خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل منذ 24 يناير، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين وتضم المنتجين الرئيسيين داخل أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا.
وذكر البيان أن اللجنة ستجتمع في الثالث من أبريل المقبل.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما حقيقة إيقاف "علي فغاني" عن التحكيم وإعادة مباراة العراق والأردن؟
رياضة
55.47%
09:06 | 2024-01-31
ما حقيقة إيقاف "علي فغاني" عن التحكيم وإعادة مباراة العراق والأردن؟
09:06 | 2024-01-31
تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الثلاثاء المقبل
محليات
21.08%
16:14 | 2024-01-31
تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الثلاثاء المقبل
16:14 | 2024-01-31
الأنواء الجوية توضح بشأن تساقط الأمطار والثلوج اليوم
أخبار الطقس
12.53%
05:50 | 2024-02-01
الأنواء الجوية توضح بشأن تساقط الأمطار والثلوج اليوم
05:50 | 2024-02-01
التربية تحدد موعد إجراء الامتحانات الوزارية
محليات
10.92%
10:45 | 2024-01-31
التربية تحدد موعد إجراء الامتحانات الوزارية
10:45 | 2024-01-31
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
ناس وناس
كربلاء - سوق ابن الحمزة - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
ناس وناس
كربلاء - سوق ابن الحمزة - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
Morning Live
اهمية زرع الثقة بالنفس عند الاطفال - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-01
ناس وناس
كربلاء - سوق ابن الحمزة - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
ناس وناس
كربلاء - سوق ابن الحمزة - الحلقة ٢٠١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يتحول الإنسان إلى أداة جارحة - 31 -01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-31
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.