المجهول يخيم على مصير النفط في بعض المحافظات.. حقول بيد مقاولين مهددة بالاستنزاف

ويعبر موظفون في القطاع النفطي عن خشيتهم من المجهول الذي ينتظر هذا القطاع، لاسيما ان أصحاب الشركات والمقاولين الثانويين العاملين في القطاع النفطي والاستخراجي تحديدا، يتحكمون بالمدراء والشركات والمناقصات، دون قدرة تدخل من وزير النفط ووكيل الاستخراج.ويقول الموظفون ان هؤلاء المقاولين الثانويين وأصحاب الشركات يحصلون على مبالغ تصل الى 21 مليون دولار سنويًا.ويطالب الموظفون والمواطنون، تدخل رئيس الوزراء وهيأة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية لحماية ثروات البلد، بفعل وجود جهة لاتريد الخير لبعض المحافظات المنتجة للنفط، خصوصا وان هذه المحافظات سبق وان شهدت أعمالا إرهابية بفعل ان اغلب شبابها لا يعملون، ويقبع القطاع النفطي فيها تحت سيطرة الأحزاب على خيرات المحافظة النفطية.