مصرف حكومي يطلق الملحق الاول لرواتب المتقاعدين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين الملحق الأول".ودعا المصرف، بحسب البيان، كافة حاملي بطاقة نخيل، الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني حين استلام رسائل نصية".