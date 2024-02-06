أسعار النفط تحقق أول مكاسب بعد 4 جلسات خاسرة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 بالمئة عند التسوية إلى 77.99 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.78 دولار للبرميل، وحقق الخامان مكاسب للمرة الأولى منذ أربع جلسات، بحسب رويترز.ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث بدا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعيد المنال، مما يشير إلى أن استمرار التوتر في المنطقة المنتجة للنفط.كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على حركة الحوثي في اليمن والتي أدت هجماتها على سفن الشحن إلى تعطيل بحركة تجارة النفط العالمية.وقال مصدر في كييف لرويترز إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قصفتا أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا يوم السبت في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات طويلة المدى على منشآت نفط روسية، مما أدى إلى انخفاض صادرات النافتا الروسية.