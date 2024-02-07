آسيا "تتعملق" بمرور الوقت على حساب القارات.. وهذه اقوى 15 دولة فيها

ويقول موقع انسايدر مونكي، ان المراقبين الغربيين يستمرون بالحديث عن إمكانات آسيا في المستقبل، وهذا المستقبل بدأ يلحق بالركب بسرعة أكبر من المتوقع.ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكينزي آند كومباني، فإن آسيا، التي كانت تمثل في عام 2000 أقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن تشكل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى ذلك، سوف تمثل آسيا أيضًا حوالي 40% من الاستهلاك العالمي بحلول ذلك الوقت.وتوقعت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن تشكل الصين وحدها 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، في حين ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع كون إندونيسيا رابع أكبر قوة اقتصادية، وتؤكد كل هذه التوقعات ما ظل يقوله العديد من الخبراء منذ فترة طويلة، وهو أن هذا القرن سوف يكون قرن آسيا.ويأتي تصنيف انسايدر مونكي لأقوى 15 دولة في اسيا بناء على مرتبة القوة الاقتصادية، ومرتبة القوة العسكرية، ومرتبة القوة السياسية، والتأثير الثقافي.وجاء الترتيب كالاتي:1-الصين2-اليابان3-الهند4-كوريا الجنوبية5-تركيا6-السعودية7-إسرائيل8-الامارات9-اندونيسيا10-تايلاند11-سنغافورة12-تايوان13-ايران14-فيتنام15-باكستان